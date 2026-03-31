متحدث يونيفيل: قواتنا تعمل في ظروف أمنية خطيرة جنوب لبنان

أكد داني جيفري، المتحدث باسم قوات اليونيفيل، أن جنوب لبنان يشهد تصعيدًا خطيرًا مع تبادل كثيف لإطلاق النار، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها قوات حفظ السلام في المنطقة. وأوضح أن عناصر اليونيفيل يعملون في ظروف شديدة الخطورة ويتعرضون لاستهدافات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وخلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، قال جيفري إن اليونيفيل قررت تقليص عدد دورياتها الميدانية لتقتصر على محيط مقارها وقرى النازحين، حفاظًا على سلامة عناصرها، مشيرًا إلى فتح تحقيق جاد في مقتل 3 من جنود حفظ السلام.

وأضاف أن القوات مستمرة في تنفيذ مهامها وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، مع مواصلة الجهود لخفض التصعيد وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لسكان الجنوب، في منطقة عمليات تمتد على مساحة 1000 كيلومتر مربع بين نهر الليطاني والخط الأزرق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.