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رياضة

عبد الواحد السيد: الزمالك قريب من لقب الدوري بشرط واحد.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق ورئيس نادي جنوب سيناء، إن الفريق الأبيض قريب من الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم لكن بشرط واحد.

وأضاف عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك يعاني دائمًا من أزمة في الاستمرارية، وإذا تخلى عنها سينجح في الفوز باللقب، مشددًا على أن الفريق لابد أن يتماسك حال حدوث أي تعثر بالتعادل أو خسارة أي لقاء مقبل.

وواصل أنه في موسم 2010/2011 تحت قيادة حسام حسن، كان الزمالك قريبًا بشكل كبير من حسم الدوري، لكن بعد الخسارة أمام المقاصة، أصبحت الأجواء مهيأة لأن يخسر الفريق اللقب حتى من داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء وقتها وهو ما أدى لضياع البطولة.
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