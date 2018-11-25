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ديني

حكم الشرع في حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:25 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من شاب يعمل حلَّاقًا، ويسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة، موضحا أن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة، علمًا بأنه هو الذي يعول بيته وإخوته.

أجاب الدكتور علي جمعة، أن حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة محل خلاف بين الفقهاء، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك، ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء.
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