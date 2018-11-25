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منوعات

ولادة طفل ملكي في القلعة العملاقة.. سر هاري وماركيل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:37 ص
هاري وماركيل
هاري وماركيل
محمد علي
اختار الأمير البريطاني هاري ابن الأميرة الراحلة ديانا وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ودوقة ساسكس حاليًا ميجان ماركيل، أن يكون مكان ولادة طفلهما الأول في مكان غير الذي يقيمان فيه حاليًا في قصر كنسينجتون.

قالت ديلي ميرور، إن الزوجين الملكيين سينتقلان إلى فروجمور في قلعة وندسور التاريخية في 2019 لتكون مكان استقبال الطفل الجديد.

وكشفت الصحيفة عن سر اختيار الزوجين لقلعة وندسور، وهي الخصوصية الشديدة التي توفرها القلعة بعيدًا عن الأنظار، وكونها مكان مناسب للتجوال، خلافًا لأنها المكان الذي احتفل فيه هاري وماركيل بزفافها الكبير الذي تابعه العالم في مايو الماضي.
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