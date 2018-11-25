مصابو الأتوبيس السياحي يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصى

يستكمل المصابون السبعة من الأجانب والمصريين تلقي الإسعافات داخل مستشفى أسوان العام بعد تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة.



تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة سياحية تحمل رقم 4573 ص ق، بسيارة ميكروباص سرفيس رقم 1871 ص و أ، على طريق أسوان - القاهرة الزراعى أمام مزلقان الرتاج بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.



ونتج عن الحادث إصابة 5 سائحين ا. ا 56 سنة، ا . ب 29 سنة، و.ب 45 سنة، ا.و 56 سنة، ا.ف 43 سنة، وسائق الحافلة، ومرشد سياحى مصرى .م.ا 28 سنة.



وفور وقوع الحادث قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى أسوان التخصصى العام حيث تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، والتى أكدت استقرار حالتهم، وتتراوح معظم الإصابات ما بين كدمات وخدوش وإشتباه فى كسر.