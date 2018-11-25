ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مصابو الأتوبيس السياحي يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصى

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
يستكمل المصابون السبعة من الأجانب والمصريين تلقي الإسعافات داخل مستشفى أسوان العام بعد تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة سياحية تحمل رقم 4573 ص ق، بسيارة ميكروباص سرفيس رقم 1871 ص و أ، على طريق أسوان - القاهرة الزراعى أمام مزلقان الرتاج بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.

ونتج عن الحادث إصابة 5 سائحين ا. ا 56 سنة، ا . ب 29 سنة، و.ب 45 سنة، ا.و 56 سنة، ا.ف 43 سنة، وسائق الحافلة، ومرشد سياحى مصرى .م.ا 28 سنة.

وفور وقوع الحادث قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى أسوان التخصصى العام حيث تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، والتى أكدت استقرار حالتهم، وتتراوح معظم الإصابات ما بين كدمات وخدوش وإشتباه فى كسر.
loading...

ترشيحاتنا

البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

وصول زياد رحباني القاهرة بصحبة 50 من أعضاء فرقته

عمرو عبد الجليل يروي تفاصيل حياته الفنية

تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

لحظة تعدي جماهير ريفربيلت على حافلة لاعبي بوكا جونيورز.. فيديو

قرار جديد من النيابة ضد مشجعي الزمالك المتهمين في شغب مباراة الداخلية

عبد الواحد السيد: خالد قمر تسبب في رحيلي من الزمالك

عبد الواحد السيد يهاجم ميدو: وجودي كان صداعا للبعض داخل الزمالك

أسرع مشروب لنسف الكرش بسرعة لا تتوقعينها

أمين شرطة سابق يقتل والده بإمبابة.. والتحريات: مريض نفسي

نجاح أول عملية إصلاح عيب خلقى بالمخ فى مستشفى أطفال مصر..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟