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أخبار العالم

وكالة الفضاء الروسية تكشف للعالم حقيقة وصول الأمريكان إلى القمر

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:58 ص
نيل أرمسترونج والعلم
نيل أرمسترونج والعلم الأمريكي على سطح القمر
حسام رضوان
أعلن رئيس وكالة الفضاء الفرنسية "روسكوزموس" إن هناك مهمة مقترحة للوكالة إلى القمر للتحقق مما إذا كان رواد الفضاء الأمريكيون قد وصلوا إلى هناك بالفعل في عام 1969.

وبحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية، قال ديمتري روجوزين، "حددنا هذا الهدف في التحليق والتحقق مما إذا كانوا قد ذهبوا إلى هناك أم لا".

وأضافت أن روجوزين بدا أنه سخر من سؤال عن سؤال يتعلق بحقيقة ما يصدر عن وكالة الفضاء الأمريكية"ناسا"، على الرغم من أن نظريات المؤامرة حول البعثات الفضائية لـ"ناسا" منتشرة بكثرة في روسيا.

وأشارت إلى أن روسيا تخطط لإرسال أول رواد فضاء لها إلى القمر في أوائل عام 2030، وأن الاتحاد السوفيتي كان قد أسقط برنامجه القمري في منتصف السبعينات بعد انفجار 4 صواريخ تجريبية.

ومن المخطط أن يبقى رواد الفضاء الروس على القمر لمدة 14 يوما.

وأكد روجوزين أنه لا يمكن لدولة واحدة تنفيذ برنامج قمري بمفردها وأن روسيا تأمل في العمل مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وكان رواد الفضاء الأمريكيون قد نجحوا في إجراء أول عملية هبوط على سطح القمر في المهمة "أبوللو-11" عام 1969، حيث أصبح نيل أرمسترونج أول إنسان تطأ قدماه القمر، وسط سباق "الفضاء" بين الولايات المتحدة وروسيا آنذاك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأصوات التي تشكك في مصداقية وكالة "ناسا" بشأن العديد من القضايا مثل الوصول للقمر وكروية الأرض.
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