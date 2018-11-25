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الأرصاد تكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار والتقلبات الجوية.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة مرتفعة على أغلب الطرق، وبالتالى تتواجد الشبورة المائية الكثيفة على الطرق خاصًة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأوضح "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم، الأحد، أن مع نهاية هذا اليوم تنعدم فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، وينتهى عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وناشد "رئيس هيئة الأرصاد الجوية" قائدى المركبات بضرورة توخى الحذر خلال القيادة.
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