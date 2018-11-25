بنك المعرفة يشارك في معرض Cairo ICT 2018 بجناح وزارة التعليم

يشارك، اليوم، بنك المعرفة المصري في انطلاق فعاليات معرض Cairo ICT 2018، ضمن جناح وزارة التربية والتعليم الفني.
ويشارك بنك المعرفة في المؤتمر الدولى للتعليم الذي سيتم تنظيمه على هامش المعرض تحت أسم “LEARN-TECH-MEA”.
وخلال هذا المؤتمر سيقدم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركائه، المواد التعليمية المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية التي تدعم الرحلة المصرية لتطوير التعليم.
جدير بالذكر أن مصر حرصت على اتاحة محتوى بنك المعرفة المصري، كما أنه تمت إتاحة محتوى للطلاب على بنك المعرفة فى المرحلة الابتدائية لتعليمهم البحث، وهو دار نشر للدوريات العلمية المصرية المكتوبة باللغة العربية، يهدف للمساعدة بشكل كبير في تغيير تصنيف مصر عالميًا من حيث التعليم.