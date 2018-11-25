بنك المعرفة يشارك في معرض Cairo ICT 2018 بجناح وزارة التعليم

يشارك، اليوم، بنك المعرفة المصري في انطلاق فعاليات معرض Cairo ICT 2018، ضمن جناح وزارة التربية والتعليم الفني.





ويشارك بنك المعرفة في المؤتمر الدولى للتعليم الذي سيتم تنظيمه على هامش المعرض تحت أسم “LEARN-TECH-MEA”.





وخلال هذا المؤتمر سيقدم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركائه، المواد التعليمية المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية التي تدعم الرحلة المصرية لتطوير التعليم.



