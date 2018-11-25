السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب انفجار إسطوانة غاز في المحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب انفجار إسطوانة غاز بقرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى، مما أسفر عن سقوط شخصين بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى المحلة العام.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بمنزل سكني يحوي 3 طوابق نتيجة انفجار إسطوانة الغاز بشقة سكنية.



كما باشرت القيادت الأمنية تحت قيادة اللواء محمد أنور الوروري حكمدار الأمن بمركزي المحلة وسمنود والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود تطورات أحداث الحريق وتم السيطرة على الموقف وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

