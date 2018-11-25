فريق من النيابة العامة يعاين مكان غرق مركب الرياح البحيري

انتقل فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وبرئاسة المستشار رامي حيدر وكيل النائب العام، لموقع حادث غرق معدية البحيرة بترعة الرياح البحيرى، أمام قرية كوم شريك بدائرة مركز كوم حماده بالبحيرة.





فيما تجرى النيابة العامة بكوم حمادة تحقيقات موسعة فى حادث غرق مركب محملة ب22 راكبا بترعة الرياح البحيري، نتج عنه غرق 5 أشخاص تم انتشال جثثهم بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى كما تم إنقاذ 17 آخرين من الغرق وتم نقل جثث الضحايا لمستشفى الشهداء بالمنوفية .





وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من الأهالى بغرق مركب يستخدم فى نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتى : كوم شريك بدائرة المركز، بشتامى - مركز الشهداء بالمنوفيه وإنتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى .





وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه المهدى ( ترخيص صادر من الإداره العامه للنقل النهرى " إدارة دمنهور "يبدأ من 13/4/2017 وينتهى فى 12/4/2019 مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط قيادة المدعو عمران ق م ج 27 سنة مراكبى ومقيم قرية كوم شريك بدائرة المركز يستقله عدد ( 22 ) راكبا من أهالى قرية بشتامى – مركز الشهداء بالمنوفيه فى طريقه من شاطئ القرية المُشار إليها إلى شاطئ قرية كوم شريك بدائرة المركز، وبمنتصف المسافة بالمجرى المائى غمرت المياه المركب المُشار إليه (بسبب حمولته الزائدة من الركاب) مما أدى لغرقه وسقوط مستقليه بالمياه





وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال عدد ( 17 ) حالتهم جيدة وغادروا محل الواقعة وغرق ووفاة (5) من مستقليه وهم:

"داليا ال ع" 17 سنة ربة منزل،"عزه م ع" 18 سنة طالبة، "عبدالرحمن ر ش" 14 سنة عامل زراعى، "محمد ال ح" 14 سنة عامل زراعى، و"عبدالكريم ب م" 40 سنة، عامل زراعى وجميعهم مقيمين قرية بشتامى – مركز الشهداء بالمنوفية.



