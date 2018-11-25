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أخبار العالم

تعيين رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:44 م
أفيف كوخافي
أفيف كوخافي
رحيم يسري
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سوف تصادق، اليوم، الأحد، على تعيين رئيس جديد لأركان جيش الاحتلال.

وقالت إن الحكومة سوف تقر خلال اجتماعها تعيين الميجر جنرال أفيف كوخافي، رئيسا للأركان العامة لجيش الاحتلال، خلفا للجنرال غادي ايوزنكوت المنتهية ولايته.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صادق يوم الخميس الماضي، على توصية بتعيين الميجر جنرال ايال زامير نائبا لكوخافي.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان أعلن الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.
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