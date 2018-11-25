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ديني

علي جمعة يرد على سعد الهلالي بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لديه مشكلة منهجية في طريقة عرضه للآراء، مشيرًا إلى أنه يتكلم في شيء يعارض أوله آخره.

وعلَّق "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي"، على حديث "الهلالي" بأن مصر ستطبق قانون المساواة بين الرجل والمرأة بعد 30 سنة، قائلًا "بعد الشر مصر مش هتعمل كدا بعد 30 سنة دعاوى تقليد تونس تكررت كثيرًا، وأقول لهم مصر قائدة العالم الإسلامي".

وتابع مفتي الجمهورية السابق: الثقل العربي والإسلامي يأبى أن تقلد مصر دولة تونس، لدينا دراسات وهيئات تدرس جيدًا دون توجه أو تحيز لمذهب معين خارج نطاق الحضارة الإسلامية.

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