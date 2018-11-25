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تعليم

الأزهر التخصصي تستضيف فريقا طبيا كوريا لإجراء عمليات جراحية لـ30 مريضا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
محمد شحتة
تستضيف المستشفى التخصصي بجامعة الأزهر فريقًا طبيًّا كوريًّا يضم ١٠ تخصصات طبية لإجراء عمليات جراحية لـ٣٠ مريضًا، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وتنظم الجامعة هذه الحملة العلاجية بالتعاون مع مركز الأزهر لعلاج وتجميل شق الشفة والحلق، وبيت الزكاة والصدقات المصري، وبالتعاون مع جامعة بدر.

وحضر الفريق الطبي إلى المستشفى التخصصي واطمئنوا على جاهزية غرف العمليات بالمستشفى واستعدادها للعمليات التي بدأت اليوم، وأعربوا عن سعادتهم لزيارة المستشفى التخصصي التابع لجامعة الأزهر ، ووجهوا الشكر للأزهر الشريف لاستضافته هذا الحدث المهم.
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