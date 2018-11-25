تطوير محمية رأس محمد أصبح حقيقة.. وزيرة البيئة: نعمل وفق خطوات للحفاظ على السياحة البيئية وتحقيق الاستثمار..ونواب: يوجد دول لا تعرف عن معالمنا شيئا وينقصنا الترويج الجيد

وزيرة البيئة: حلم تطوير محمية رأس محمد بدأ منذ عشر سنوات

ثريا الشيخ: مصر تمتلك العديد من المحميات الطبيعية التي تمثل ثروة كبيرة للبلاد

صلاح عيسى يشيد بالجهود التي تقوم بها وزارة البيئة في الحفاظ على محميات مصر الطبيعية

تحافظ المحميات الطبيعية على أجناس الكائنات الحية من الحيوانات والطيور والأسماك وحتى النباتات، كما أن لها دور أيضا في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال حماية بعض الكائنات الحية من الانقراض، وتعد حماية هذه المحميات والحفاظ عليها مسئولية الدولة، والتي تسعي دائما في المحافظة عليها من التعديات وعمل برامج توعوية وترويجية أيضا لاستغلالها سياحيا.وفي هذا السياق قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن حلم تطوير محمية رأس محمد بدأ منذ عشر سنوات، وهي بداية لتطوير محمية واحدة من أصل 30 محمية، والآن حققنا ذلك من خلال دراسة العديد من المحميات في جنوب أفريقيا والأردن، للسير على نهجهما في الحفاظ على مواردنا الطبيعية واستدامتها، وبدأنا بعمل كثير من الدراسات للوصول إلى تطبيق أحدث الأنظمة العالمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والحفريات المختلفة والتعامل بمصطلح التنوع البيولوجي داخل المحمية.وأشارت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في افتتاح مركز الزوار بمحمية رأس محمد في مدينة السلام "شرم الشيخ" على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر، إلى أننا نعمل وفق خطوات تؤهلنا للحفاظ على السياحة البيئية وتحقيق الاستثمار المستدام من خلالها، وعلى رأسها محمية رأس محمد وتقدمت بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقدمت "فؤاد"، الشكر إلى وزير البيئة الأردني إبراهيم الشهادة، ورئيس قطاع حماية الطبيعة بدولة الإمارات، الشيخة سالم الزهاري، والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة وللبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي.حضر الافتتاح، كل من محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي كريستينا بالمر ووزير البيئة الأردني إبراهيم الشهادة والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح ورئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب المهندس طلعت السويدي ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب عمرو سعد ورئيس هيئة المحميات الوطنية بحكومة بيرو بيدرو جامبوا ورئيس قطاع حماية الطبيعة بدولة الإمارات الشيخة سالم الظاهري والدكتور جين سمارت الرئيس الدولي لمجموعة الحفاظ علي التنوع البيولوجي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعيد دمهورك سفير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بمنطقة غرب اسيا وخليل عطية للمركز الاقليمي للمحميات ذات الطبيعة الخاصة.من جانبها قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك العديد من المحميات الطبيعية والتي تمثل ثروة كبيرة للبلاد، مشيرة إلى أن أهم هذه المحميات هي محمية رأس محمد المتواجدة بجنوب سيناء.وأضافت الشيخ خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن معظم المحميات التي تمتلكها مصر لا توجد في دول أخرى، مؤكدة على أهمية الحفاظ والاهتمام بها من قبل الدولة، ووضع قوانين من شأنها أن تضمن عدم التعديات عليها من قبل بعض الأشخاص.وشددت عضو اللجنة البيئية بالبرلمان، على ضرورة التوعية السليمة في الحفاظ عليها، وتعريف المجتمع، بالتحديات التي تواجه البيئة، ووضع حلول لها، مضيفة أنه لابد من الترويج لهذه المحميات الطبيعية لدينا، لأن هناك العديد من مواطني الدول الخارجية لا تعلم عن معالم مصر ومزاراتها شىء سوى الأهرامات وأبو الهول.وأشاد النائب صلاح عيسي عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والحفاظ على محميات مصر الطبيعية، مشيرا إلى أنه لم يسبق الاهتمام بها من قبل مثل الأن.وأضاف عيسي في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب وجود اتفاق وتعاون مشترك بين وزارة البيئة والسياحة والتعليم وعدد من الوزارات، وذلك حتى يتم وضع خطط يتم دراستها بطريقة جيدة، تضمن تنظيم حملات توعية للحفاظ على البيئة، وعقد مؤتمرات توضح أهم القضايا في الشئون البيئية، والترويج لمعالمنا البيئية سياحيا.وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان إلى أن بعض الدول لا توجد بها سوى محمية طبيعية واحدة، وعلى الرغم من ذلك تقوم بالترويج لها على نحو كبير وبطريقة منظمة، مؤكدا على دور الإعلام في القيام بهذا العمل على أكمل وجه وتكثيف الحملات الدعائية.