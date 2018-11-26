إصابة مهندس زراعى سقط من قطار المناشى

وتم نقل المصاب المذكور لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون (لا يمكن استجوابه) وتحويله لمستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج .





أصيب مهندس زراعى "بجروح وكسور واشتباه قطع بشرايين الفخذ الأيمن" اثر سقوطه من قطار ركاب المناشى خلال استقلاله القطار اثناء تحركه، وتم نقل المصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن البحيرة بلاغا من مركز بدر يفيد بأنه خلال محاولة المدعو "محمد م م م" 31 سنة حاصل على بكالوريوس علوم زراعية ومقيم مركز أشمون بالمنوفيةا ستقلال قطار (ركاب) القادم من (إيتاى البارود / القاهره خط المناشى) حال تحركه من المحطة المُشار إليها اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار مما أدى لإصابته "بجروح وكسور واشتباه قطع بشرايين الفخذ الأيمن".وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.