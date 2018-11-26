إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة لخلافات جيرة بـ أبوحمص

اصيب 3 اشخاص بجروح وسحجات وكدمات بسبب خلافات الجيرة بين طرفين بمحلة كيل بمركز ابو حمص قام على اثرها الطرفان بالتعدى علي بعضهما بالضرب والتراشق بالحجارة وإثارة الذعر بين أهالى القريه وتمكنت قوات الامن من تفريق طرفى المشاجرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجره بقرية محلة كيل بدائرة المركز و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من :طرف أول : إبراهيم ح ع55 سنة فلاح .. مصاب [ سحجات وكدمات ]، السيد ح ع 56 سنة



طرف ثان :محمود و ال 24 سنة فلاح، محمد ح ال 18 سنة فلاح مصاب [سحجات وكدمات ] وآخرين وجميعهم مقيمين بذات الناحيه لخلافات بسبب الجيره قام على أثرها الطرفان بالتعدى علي بعضهما بالضرب والتراشق بالحجاره وإثارة الذعر بين أهالى القريه وإحداث الإصابات المشار اليها



وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحمص العام .. وتم إسعافهما وغادرا ..و بسؤال طرفى المشاجره .. قررا بمضمون ما تقدم وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة.



وتحرر المحضر اللازم. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.