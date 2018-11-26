الصحة: العلاج مجانا لـ 72 ألف مواطن على مستوى الجمهورية في نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 72 ألفا و548 مواطنا من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من نوفمبر الحالي.



يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي مطروح، وبنى سويف، والاسكندرية، ودمياط، والجيزة، والشرقية، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والأقصر، والقليوبية، والفيوم، والوادى الجديد، والقاهرة، والمنيا، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة، واسيوط، وقنا، والغربية، والاسماعيلية، والمنوفية، والسويس، وسوهاج، واسوان.



وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 541 عيادة، مشيرا الى أنه تم إجراء 9 آلاف و508 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 16 ألفا و155 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين.



ولفت إلى أنه تم تحويل 895 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.



ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة مطروح بالكشف على 1453 مواطنا، وإجراء 26 فحص معملي، وعقد 253 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 4 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة بني سويف بالكشف على 3 آلاف و324 مواطنا، واجراء 396 فحصا معمليا ،وعقد 413 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 12 حالة المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وأضافت "الصادق" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة الإسكندرية، فقد تم الكشف على 8 آلاف و 390 مواطنا، وإجراء 873 فحصا معمليا، وعقد 3 آلاف و458 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 260 حالة المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة دمياط فقامت بالكشف على 6 آلاف و208 مواطنين، وإجراء 1814 فحصا معمليا، وعقد 622 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 125 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وبمحافظة الجيزة، تم الكشف على 7 الاف و479 مواطنا، واجراء 1002 فحصا معمليا، وعقد 1086 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 26 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وفي محافظة الشرقية تم الكشف على 3 آلاف و 938 مواطنا، وإجراء 284 فحصا معمليا، وعقد 494 ندوة تثقيف صحي، وتم تحويل 28 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وتم الكشف في محافظة جنوب سيناء، على 698 مواطنا، وإجراء 191 فحصا معمليا، كما تم عقد 190 ندوة تثقيف صحي، وتم تحويل 31 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة كفر الشيخ، فتم الكشف على 3 آلاف و594 مواطنا، وإجراء 407 فحوص معملية، وعقد 2730 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 64 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وقامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة الأقصر، بالكشف على 1124 مواطنا، وإجراء 44 فحصا معمليا، وعقد 237 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 4 حالات الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة القليوبية، فتم الكشف على 4 آلاف و358 مواطنا، واجراء 227 فحصا معمليا، وعقد 427 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 7 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة الفيوم تم الكشف على 2653 مواطنا، واجراء 116 فحصا معمليا، وعقد 366 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 14 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة الوادي الجديد تم الكشف على 2704 مواطنين، وإجراء 236 فحصا معمليا، وعقد 246 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة القاهرة، تم الكشف على 6 آلاف و647 مواطنا، كما تم إجراء 450 فحصا معمليا، وعقد 25 ندوة تثقيف صحي، وتحويل 31 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة المنيا، تم الكشف على 3 آلاف و536 مواطنا، وإجراء 474 فحصا معمليا، وعقد 501 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 128 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة بورسعيد تم الكشف على 762 مواطنا، وإجراء 150 فحصا معمليا، وعقد 505 ندوات تثقيف صحي، كما تم تحويل 11 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 3الاف و341مواطن في محافظة الدقهلية، واجراء 874 فحصا معمليا، وعقد 2550 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 19 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة البحيرة فتم الكشف على 2491 مواطنا، واجراء 689 فحصا معمليا، وعقد 645 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 69 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة اسيوط تم الكشف على 1561 مواطنا، واجراء 79 فحصا معمليا، وعقد 188 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 15 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وتابعت "الصادق" أن القوافل التى تمت بمحافظة قنا، قامت بالكشف على 916 مواطنا، واجراء 57 فحصا معمليا، كما تم عقد 270 ندوة تثقيف صحي، أما بمحافظة الغربية، فتم الكشف على 1381 مواطنا، كما تم إجراء 159 فحصا معمليا.



وبالنسبة لمحافظة الاسماعيلية فتم الكشف على 1211 مواطنا، واجراء 65 فحصا معمليا، وعقد 304 ندوات تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة المنوفية تم الكشف على 2257 مواطنا، وإجراء 405 فحوص معملية، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 696 مواطنا بمحافظة السويس، واجراء 158 فحصا معمليا، وعقد 135 ندوة تثقيف صحي، وتحويل 12 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة سوهاج تم الكشف على 567 مواطنا، وإجراء 27 فحصا معمليا، كما تم عقد 120 ندوة تثقيف صحي، وتم الكشف على 1259 مواطنا في محافظة أسوان، وإجراء 305 فحوص معملية، وعقد 390 ندوة تثقيف صحي، وتحويل 23 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.