طبيب الأهلي يكشف موعد عودة فتحي وهاني للمشاركة مع الفريق

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي ومحمد هاني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، اقتربا من إعلان جاهزيتهما للعودة بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية.



وأضاف أن الثنائي ينفذ في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجهما التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أن فرص لحاقهما بمباراة بتروجت السبت المقبل قائمة.



وأوضح أن محاولات تجهيز الثنائي لمباراة بتروجت تبقى مستمرة بقوة من أجل إعلان جاهزيتهما.



يذكر أن أحمد فتحي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ في حين يعاني محمد هاني من الإصابة في الرباط الخارجي بمفصل الكاحل والتي تعرض لها في لقاء الترجي التونسي في إياب بطولة إفريقيا.