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أخبار العالم

رئيس أرامكو: نتطلع لزيادة حصتنا السوقية في آسيا قبل خفض أوبك

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:58 م
الرئيس التنفيذي لأرامكو
الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية
رويترز
قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إن الشركة ستسعى لزيادة حصتها السوقية في آسيا رغم القيود التي قد تفرضها أوبك على الإنتاج في العام المقبل، كما تتطلع لإبرام صفقات في الصين وأفريقيا حيث تريد أن تصبح رائدا عالميا في الكيماويات.

وأضاف أمين الناصر لرويترز أن أرامكو السعودية ستنفذ أي قرار قد تتخفذه أوبك لخفض الإنتاج في 2019، متحدثا قبل أقل من أسبوعين من اجتماع المنظمة للبت في سياسية الإنتاج.

لكنه أضاف أنه مازال يري فرصا للنمو في آسيا، مشيرا للصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وأن الشركة ستمضي قدما في مشروعات مصافي تكرير لضمان منافذ جديدة لإنتاج أرامكو من الخام.
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