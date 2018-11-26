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رياضة

كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام الجونة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:41 م
كهربا واوباما من
كهربا واوباما من مباراة الزمالك والداخلية
منتصر الرفاعي ملك موسي
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ، تشكيلة فريقه لخوض مباراة الجونة ، ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري العام، والتي ستنطلق في الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت.

وجاء التشكيل كالآتي: محمود جنش فى حراسة المرمي

حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعه فى خط الدفاع

فرجاني ساسي - طارق حامد -- محمود كهربا - ابراهيم حسن - أوباما خط الوسط
كاسونجو في خط الهجوم

الاحتياطي : - عماد السيد - عمر السعيد - محمد عنتر - مصطفي فتحي - بهاء مجدي - كماتشو - محمود عبد العزيز.
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