كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام الجونة



وجاء التشكيل كالآتي: محمود جنش فى حراسة المرمي



حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعه فى خط الدفاع



فرجاني ساسي - طارق حامد -- محمود كهربا - ابراهيم حسن - أوباما خط الوسط

كاسونجو في خط الهجوم



الاحتياطي : - عماد السيد - عمر السعيد - محمد عنتر - مصطفي فتحي - بهاء مجدي - كماتشو - محمود عبد العزيز.

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ، تشكيلة فريقه لخوض مباراة الجونة ، ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري العام، والتي ستنطلق في الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت.