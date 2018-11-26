عمر السعيد يضيف الهدف الثاني للزمالك أمام الجونة .. فيديو

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني أمام مضيفه الجونة ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز.



سجل الهدف عمر السعيد فى الدقيقة 68 من زمن المباراة ، بعد عرضية ارضية من كهربا من الجانب الأيسر تمر من يد الحارس عمر رضوان لينقض عمر على الكرة ويضعها فى المرمى الخالي ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الأبيض .



وكان فرجاني ساسي قد سجل الهدف الأول فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء ، بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة من الجانب الأيسر استقبلها فرجاني بقدمه اليمنى مباشرة فى شباك الحارس عمر رضوان .



ودخل الفريق الأبيض المباراة برصيد 29 نقطة، حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.