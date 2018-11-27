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ثقافة

بالذراع والمسطرة وميزان خيط.. المصري القديم يبرع في هندسة البناء.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
عرف المصري القديم العديد من الأدوات التي قام استخدمها أثناء عملية البناء، ومنها مجموعة رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد" في متحف الأقصر؛ وذلك أثناء جولة لنا به.

وطبقا لما علمناه من مسئولي المتحف، فقد عثر علي تلك الأدوات بمقبرة أحد فناني دير المدينة،والذي شارك في تشييد العديد من المقابر الملكية بوادي الملوك.

ومن الأدوات التي رصدناها ذراعا مصريا "وحدة قياس"، وزاوية قائمة لنب نختو"الأسرة 18 طيبة"،وهي عبارة عن زاوية خشب قائمة كانت تستخدم لقياس مقدار زاوية المباني،ونقشت بإسم نب نختو، وقطعت الزاوية الخشبية من كتلة واحدة.

ووجدنا أيضا أداة خشبية علي شكل حرف A مزودة بخيط رفيع، وقطعة من الحجر كمثرية الشكل،تستخدم لقياس الأسطح الأفقية،وميزان خيط رأسي "الأسرة 19- الدولة الحديثة ، من مقبرة سنجم بدير المدينة".

وتعليقا علي تلك الأدوات؛ قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، إن المهندس المعماري المصري القديم كان بارعا، ويستخدم نفس الأدوات التي تستخدم حاليا، خاصة الميزان والمسطرة والزاوية الـ90 درجة.
بالذراع والمسطرة وميزان خيط.. المصري القديم يبرع في هندسة البناء.. صور
بالذراع والمسطرة وميزان خيط.. المصري القديم يبرع في هندسة البناء.. صور
بالذراع والمسطرة وميزان خيط.. المصري القديم يبرع في هندسة البناء.. صور
بالذراع والمسطرة وميزان خيط.. المصري القديم يبرع في هندسة البناء.. صور
بالذراع والمسطرة وميزان خيط.. المصري القديم يبرع في هندسة البناء.. صور
بالذراع والمسطرة وميزان خيط.. المصري القديم يبرع في هندسة البناء.. صور
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