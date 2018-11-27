رانيا هاشم: عقد المؤتمرات المتتالية في مصر يعود بنتائج إيجابية

أشادت الإعلامية رانيا هاشم، بافتتاح المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفيف من الوزراء العرب والمصريين.



وأضافت في برنامج " مانشيت " ، المذاع عبر فضائية " one " ، ان افتتاح ذلك المؤتمر في غاية الاهمية ، موضحة أن مدينتي شرم الشيخ و القاهرة ، شهدتا العديد من المؤتمرات التي تعود على الدولة المصرية بنتائج إيجابية للغاية خلال الفترة المقبلة .



ووجهت الإعلامية رانيا هاشم رسالة تحفيزية إلى المصريين قائلة " أنا عايزة الشعب يتفاءل، الايام الجاية هنشوف تغير كبير بيحصل داخل الدولة ".









