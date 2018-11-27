الهلالي: المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث أمرها محسوم

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لن يطبق في مصر، مؤكدا أن الأزهر الشريف والدستور والدولة المصرية حسموا الأمر منذ قديم الأزل.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " الحكاية " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، أن دار الإفتاء المصرية تؤيد القانون المصري فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة .



وتابع: "طبقته في حياتي الشخصية، وعيلتي سمعاني، وتنازلنا عن ميراثنا لاخواتنا البنات دون وجود أي مشاكل".