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أخبار البلد

العامري: 82 طبيبا بيطريا حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:13 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور خالد فاروق العامري نقيب الأطباء البيطريين، إن عددا من الأطباء البيطريين حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بدرجة دبلوم أو ماجستير في الدفعة الرابعة عشر.

واكد العامري ان الاطباء الحاصلين على ترخيص مزاوله مهنة التحاليل الطبيه في مجال الميكروبيولوجي و الكيمياء الحيويه و الكيمياء الحيويه الاكلينيكيه.

واوضح نقيب البيطريين، ان عدد الأطباء الحاصلين علي التراخيص بلغ 82 طبيبا.

واضاف ان لجنه التحاليل الطبيه النقابه بالعامه تعمل جاهدة بقيادة مقررتها الدكتوره نبيله البطراوي، لتوفير كل الدعم الأطباء البيطريين.
العامري: 82 طبيبا بيطريا حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
العامري: 82 طبيبا بيطريا حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
العامري: 82 طبيبا بيطريا حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
العامري: 82 طبيبا بيطريا حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
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