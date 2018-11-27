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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 600 قرص مخدر بسفاجا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:49 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وكان اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "سيد م م" 38 سنة - عاطل، وبحوزته 600 قرص لعقار كالميبام المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال استقلاله سيارة أجرة "بكمين سفاجا".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر رقم 2344 جنح قسم سفاجا لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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