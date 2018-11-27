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بين الناس

أهالي قرية الغابة يستغيثون من الانقطاع الدائم لمياه الشرب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالي قرية الغابة مركز أبو حمص، التابعة لمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع الدائم لمياه الشرب.

وقال الأهالي في رسالتهم: "تعاني قرية الغابة مركز أبو حمص وتوابعها من انقطاع مياه الشرب رغم وجود محطة كوباكت بها والشركة وكافة المسؤولين بالمركز والمحافظة ونواب البرلمان على علم بذلك، ولم يحاول أحد حل تلك المشكلة رغم أن مدينة أبو حمص بها أكبر محطة مياه شرب في مصر".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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