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اقتصاد

محمد شاكر: نستهدف الانتهاء من الربط الكهربائي مع السودان خلال 6 أشهر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:21 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
ولاء عبد الكريم
أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أنه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية الربط الكهربائي مع السودان خلال 6 أشهر، وذلك بقدرة 220 كيلو فولت وذلك للربط من محطة محولات توشكى 2 في مصر إلى محطة وادي حلفا في السودان، لافتا إلى أن الطول داخل مصر يبلغ حوالي 95 كيلو مترا والطول داخل السودان 67 كيلو مترا.

وأشار خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري السعودي إلى أنه سيتم البدء في اختبارات نقل القدرات الكهربائية التجريبية (150 ميجاوات) نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف شاكر أن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ 6.8 مليون دولار و560 ألف يورو و 376 مليون جنيه.

وأوضح أنه خلال المرحلة الثانية سيتم زيادة القدرة الكهربائية لتصبح 300 ميجاوات على ذات الجهد في الربع الأول من عام 2020 على أن تشمل المرحلة الثالثة الربط على جهد 500 كيلوفولت لنقل قدرات كهربية تصل إلى 600 ميجاوات.

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