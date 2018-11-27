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مقتل مذيع بريطاني في لبنان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:47 م
المذيع جافن فورد
المذيع جافن فورد
رشا عبدالوهاب
ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية أن المذيع البريطاني جافن فورد قتل داخل شقته في منطقة بيت مري في جبل لبنان.

واشتهر الإعلامي البريطاني فورد، الذي فقد أثره الاثنين قبل أن يعثر عليه ميتا في شقته، بفقرته الصباحية على أثير "راديو وان" لسنوات طويلة.

وأفادت مصادر مختلفة بأن الأجهزة اللبنانية المختصة باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة.

وأكد متحدث باسم السفارة البريطانية في لبنان وفاة فورد، مشيرا إلى أنه مواطن بريطاني في الخمسينات من عمره.

وقال لصحيفة "ذي ديلي ستار" اللبنانية الناطقة بالإنجليزية: "نحن نتابع حيثيات وفاته، لكننا بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات"، مضيفا أن فورد كان يعيش في لبنان منذ سنوات طويلة.

ووفق مصدر أمني لـ"النهار"، فإنّ المعلومات الأولية تذهب في اتجاه أنّ سبب الوفاة يعود إلى "جريمة قتل" تعرّض لها فورد، مشيرًا إلى انّ "التحقيقات لا تزال مستمرة بعد كشف الطبيب الشرعي على الجثة".

وعبر بيان صدر عن "راديو وان" على صفحته في فيسبوك عن حزنه لفقدان فورد وعن تعاطفه وإدارة الإذاعة مع أسرة الفقيد.

وقال المتحدث باسم السفارة البريطانية في لبنان لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية إنه يتم التواصل مع السلطات اللبنانية في أعقاب تقارير بمقتل المذيع في بيروت، وأن فريق السفارة يقدم المساعدة لعائلته.

وتداول المستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكرياتهم عن مذيعهم المفضل
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