الرئيس التونسي وولي العهد السعودى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في جلسة عمل موسعة بقصر قرطاج، التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء - سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمجابهة مخاطر التطرف والإرهاب، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والثقافية.



وتناول الاجتماع واقع وآفاق التعاون بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليمية ودوليا والاستعدادات الجارية لاحتضان تونس فعاليات الدورة العادية 30 للقمة العربية في شهر مارس 2019، والجهود المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق المهم في ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية.



وأقام الرئيس التونسي مأدبة عشاء على شرف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له.

