إبراهيم سعيد ينعي وفاة سلطان البارقي بهذه الكلمات

خالص عزائي لجماهيره كره القدم السعوديه واسرته الكريمه لوفاه كابتن #سلطان_البرقان_في_ذمة_الله لاعب الهلال والاتفاق السابق والمحلل الرياضي

دعواتي ودعواتكم له

بالرحمه والمغفره

ويسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) November 28, 2018

نعى إبراهيم سعيد ، لاعب الأهلى السابق وفاة سلطان البرقان، لاعب الهلال والمحلل الرياضى إثر وفاته أمس الثلاثاء بعد صراعه مع المرض.وغرد "سعيد " تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر " قال فيها : خالص عزائي لجماهيره كره القدم السعوديه واسرته الكريمة لوفاه كابتن #سلطان_البرقان_في_ذمة_الله لاعب الهلال والاتفاق السابق والمحلل الرياضي ، دعواتي ودعواتكم له بالرحمة والمغفرة ويسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.يذكر أن لاعب الهلال السابق سلطان البرقان توفى أمس الثلاثاء بعد معاناة مع المرض.وتصدر هاشتاج وفاة سلطان البرقان، اهتمامات رواد تويتر ونعى عدد من المشاهير وفاة اللاعب، ووصفوه بالخلوق لاعبًا ومحللًا في استديوهات التحليل التلفزيوني.