محمود وحيد يقترب من الانتقال إلى الأهلي

اقترب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويأتى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن أبدى رغبته في التواجد مع الفريق الأحمر بعد تلقيه عرض رسمى فى الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار مجلس المقاصة على عقد جلسة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة مع طلعت يوسف المدير الفنى من أجل حسم أمر اللاعب بشكل نهائي.



