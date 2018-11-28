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رياضة

محمود وحيد يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
محمود وحيد لاعب المقاصة
محمود وحيد لاعب المقاصة
عمرو الحلواني
اقترب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

ويأتى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن أبدى رغبته في التواجد مع الفريق الأحمر بعد تلقيه عرض رسمى فى الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار مجلس المقاصة على عقد جلسة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة مع طلعت يوسف المدير الفنى من أجل حسم أمر اللاعب بشكل نهائي. 

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الأهلي للحصول على خدمات محمود وحيد بعد المستوى الملفت الذي يقدمه اللاعب يوما تلو الآخر مع فريقه مصر المقاصة في المباريات.
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