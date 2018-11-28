إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المراكز التجارية في موسكو

قامت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، بإجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من 12 مركزًا تجاريًا ومحطة قطارات "كيسفسكايا" في موسكو بعد ورود اتصالات هاتفية بوجود قنابل فيها.



وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أنه وردت إلى هيئات الأمن الروسية اتصالات هاتفية من مجهولين بوجود عبوات ناسفة في هذه المراكز التجارية وبمحطة القطارات المذكورة.



يذكر أن أخر موجة من موجات "الإرهاب الهاتفي" في روسيا كانت في خريف عام 2017، حيث قام مجهولون باتصالات هاتفية للجهات الأمنية تفيد بتفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة ومحطات مزدحمة وأبنية سكنية تغص بقاطنيها.



وقد تم إجلاء حوالي 350 ألف شخص من آلاف مراكز التسوق ومحطات القطارات والمرافق الأخرى في عام 2017، واللافت أنه لم تتأكد في جميع الحالات المذكورة وجود عبوات ناسفة في الأماكن التي تم إخلاء الناس منها، حيث أتضح أن جميع البلاغات كاذبة.