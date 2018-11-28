فرض الأحكام العرفية فى أوكرانيا بسبب جهاز الأمن الروسي

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث الصحفي للرئاسة الأوكرانية، سفياتوسلاف تسيجولكو، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، وقَع مرسوما بفرض الأحكام العرفية في البلاد.



وكتب تسيجولكو على حسابه في تويتر: "وقَع الرئيس بوروشينكو مرسوم اعتماد "حالة الأحكام العرفية في أوكرانيا".



وأضاف تسيجولكو: "سيؤثر هذا القرار على عشر مناطق، على رأسها منطقتي لوجانسك ودونيتسك، والمياه الداخلية في مضيق كيرتش.



ويأتي هذا، عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة القطر "ياني كابو"، في منطقة مضيق كيرتش يوم الأحد الماضي.



وأكد الأمن الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت مناورة خطيرة بدلا من الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن الحركة.



وبعدما "استنفدت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات والقوانين الروسية من قبل السفن الأوكرانية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة والجرف القاري الروسي، تم احتجاز تلك السفن.