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فن

أنغام تحيى حفلا غنائيا على مسرح الماركي.. غدا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تستعد المطربة أنغام لاحياء حفل غنائي على مسرح الماركي بالقاهرة الجديدة وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

من ناحية أخرى تضع أنغام اللمسات النهائية على ألبومها الجديد المقرر طرحه آواخر ديسمبر المقبل وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، أمير طعيمة، خالد عز، بهاء الدين محمد، مصطفى العسال، كريم أسامة، أحمد إبراهيم، وليد فايد.

وتصل أنغام الكويت صباح الجمعة، بعد أن تنتهى من حفل الخميس لتشارك أصالة حفل رأس السنة بصالة التزلج بدولة الكويت.

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