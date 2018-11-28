قرقاش: السعودية أساس أي بناء عربي.. وقطر تضيع فرصة تسهيل أزمتها

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش سلسلة تغريدات، علق فيها على الموقفين الأمريكي والقطري من السعودية، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وكتب قرقاش في تغريدة "مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وول ستريت جورنال والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد على أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأمريكي واضح وإيجابي".



وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية في تغريدة أخرى "وكما أن الموقف الأمريكي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربي والخليجي أوضح، فالسعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات".



وتابع:"ولعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك، بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة".