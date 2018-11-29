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أخبار العالم

إسرائيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:55 ص
صدى البلد
سمر صالح
أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" تردي العلاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا بعد قرار الأولى تخفيض التمثيل الدبلوماسي في أنقرة.

وقررت إسرائيل تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، مما يشكل مؤشرا آخر على تردي العلاقات الثنائية.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية في عامنوئيل نحشون "إن إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة".

كما تقرر عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في اسطنبول.

وأوضح نحشون أنه مع ذلك هناك مصلحة لإسرائيل وتركيا لإعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بالكامل.
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