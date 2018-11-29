المنتخب المصري يتقدم عالميا لـ56 ويتراجع أفريقيا لـ8 خلال تصنيفات الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم " الفيفا " التصنيف العالمي لـ المنتخبات لهذا الشهر حيث طرأ العديد من التغييرات بتصنيف المنتخبات العربية.



وحافظت تونس على صدارتها، لكن تراجع نسور قرطاج إلى المركز 26 عالميا بـ 1493 نقطة، وهو ما كلفها خسارة صدارة ترتيب القارة الأفريقية.



وحققت المغرب قفزة جيدة بتقدمها سبعة مراتب عالميا لتصبح 40، بـ 1440 وهو ما جعلها ثالثة على الترتيب الأفريقي، وكسب المنتخب المصري 15 نقطة جديدة منحته فرصة التقدم مركزين ليصبح 56، بـ 1393 ويصبح الثامن أفريقيا، أما الجزائر فلم تتحرك من موقعها لتبقى 50، بـ1347.