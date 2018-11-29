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ديني

علي جمعة يكشف عن وصية من وصايا الرسول لتنفيس الكرب عن المسلم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:00 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:‏ "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة‏، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة‏،‏ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة،‏ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‏,، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة‏، وما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده‏، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه" ‏(صحيح مسلم‏).

وأضاف جمعة: "جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا من الوصايا الثمينة ‏في هذا الحديث الكريم‏‏، والتي تعد من الأعمدة الرئيسية لبناء المجتمع الإسلامي،‏ المعينة له في أزماته‏,، والمحفزة على توثيق مشاعر الرحمة والمودة فيما بين أفراده‏".

وتابع:‏ "تناول الحديث شكلا آخر من أشكال تنفيس الكرب‏،‏ وقد أفردها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في وصية بمفردها لتأكيدها والحث عليها وبيان عظم أجرها‏،‏ فالمعسر في كرب مستمر ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اليومي "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر"،‏ فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من الفقر كأنه بلاء‏، وقرنه بالكفر وعذاب القبر لشدته على المؤمن‏،, وقد جعل الإسلام سهما من اسم الزكاة للغارمين تأكيدا لأهمية التنفيس عن المسلمين في أزماتهم، والتيسير على المعسر‏:‏ منه فرض ومنه مندوب،‏ أما الفرض فهو الإنظار أي تأجيل الدين لحين ميسرة كما قال تعالى‏:‏ "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".‏

والمندوب هو إسقاط الدين عن المعسر،‏ ومن عجائب هذا الفرع أن المندوب هنا له أجر أكبر عند الله من فرضه‏، وهو خلاف ما عليه أغلب الفروع الفقهية من كون الفرض أكثر ثوابا من المندوب إلا في أربعة فروع هذا منها‏،‏ والفرع الثاني هو البدء بالسلام الذي هو سنة وهو أثوب من رد السلام الذي هو فرض، والفرع الثالث التطهر قبل الوقت، والرابع ختان الذكور قبل بلوغهم‏.
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