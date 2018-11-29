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أخبار البلد

زايد: ننسق مع خبراء الصحة العالمية لتنفيذ تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:13 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
محمود مطاوع
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومحاور تنفيذ خطة التطبيق بمحافظة بورسعيد، والتى تتضمن الحوكمة والأطر القانونية وأنظمة العمل، وكذا ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والميكنة وربط جهات تقديم الخدمة، إلى جانب توفير وتدريب الموارد البشرية، وتأهيل المستشفيات والوحدات للاعتماد وفقًا لمعايير الجودة.

وأشارت "زايد"، خلال لقائها صباح اليوم، الخميس، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما الذي يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، ومن ثم تصدير الفائض، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل هي مرحلة مراكز تجميع البلازما، ومرحلة التصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، ومرحلة إنشاء وبناء المصنع (توازيا مع البدء في تجميع البلازما).

وأكدت أنه سيتم تجميع البلازما فقط من خلال إنشاء مراكز تجميع في بنوك الدم الحالية التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، بجانب إجراءات وشروط تصنيع البلازما لدى الغير، وكذا التراخيص والاعتمادات المطلوبة له.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، أشارت الوزيرة إلى الخطوات التى تمت من خلال التعاون والتنسيق مع خبراء منظمة الصحة العالمية، وكذا وفد الوكالة الفرنسية، لوضع الأطر الخاصة بالمشروع والمعايير والاشتراطات المتعلقة به فضلًا عن متطلبات التمويل، هذا إلى جانب الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل للتوعية والتدريب وتقديم الدعم الفني للعاملين فى المشروع.

وأوضحت أنه تم الاتفاق علي التفاوض مع عدد من الشركات التي لديها استعداد لنقل التكنولوجيا لمصر من خلال مراحل محددة بإطار زمني.
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