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محافظات

محافظ مطروح: تطهير 100 بئر روماني

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:36 م
تطهير 100 بئر بمطروح
تطهير 100 بئر بمطروح
ايمن محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، ان مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح و برنامج تحسين سبل العيش، يقومان حاليا بتنفيذ تطهير 100 بئر روماني لحسر مياه الأمطار بمناطق عمل الجهاز جنوب سيدى براني ومركز السلوم بمناطق بق بق وابوزريبة والرابية الغربية والرابية الوسطى بالإضافة إلى الرابية الشرقية.

واضاف انه يتم تطهير الخزانات للاستفادة منها فى الزراعة والشرب وتربية الثروه الحيوانية، لافتًا إلى أنه تم استلام 25 بئرا رومانية منها بعد تطهيرها بمناطق الرابية الغربية والرابية الشرقية والرابية الوسطى كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور علي، حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة، أنه تم تنمية وتطوير السدود للاستفادة من مياه الأمطار بوادي حمد بالرابية الوسطي ووادي أبو صفافي بعدد 121 سدًا ما بين سدود أسمنية وحجرية وترابية مدكوكة بهدف تنمية مساحة 9.7 كم داخل الوديان لزراعتها بشتلات الزيتون والتين واللوز بالإضافة إلى تطهير وصيانة خزان قرية الرابية بسعة 600 متر مكعب.

واضاف الدكتور علي حزين ان المشروع قام باستصلاح وزراعة 600 فدان منها 450 فدان شعير خارج الوديان و150 فدان شعير داخل الوديان من خلال المساحات المنبسطة في مصب الوديان التى تم استصلاحها بوادي حمد ووادي ابوصفافي والذي هطلت عليه الامطار الغزيرة هذا العام.
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