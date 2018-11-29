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ديني

هل يجوز مقاطعة حماتي بسبب ظلمها الواقع علي.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: " هل يجوز مقاطعة حماتي وظلمها الواقع على ؟ ".

وأضاف "شلبي" في إجابته، أن الحل الأمثل في مثل هذه المشاكل الناشبة بين الزوجة وأم زوجها، تدخل أفراد من الطرفين لمحاولة الصلح بينهما قدر المستطاع وتصفية الخلافات.

وتابع أنه في حالة احتدام الخلاف بينهم ولا يجدي اي شئ نفعا في محاولة تصفية الخلافات، في هذه الحالة فإن مقاطعة الزوجة لحماتها بمعنى التجنب يجوز ولا يقع أي ذنب عليها.
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