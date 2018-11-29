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تعليم

تكامل بين أكاديمية الصيد البحري بالإسكندرية وجامعة العريش.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
احمد صالح
وقعت جامعة العريش، بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والصيد البحري بالإسكندرية.

وجاء في بيان الجامعة: "وقع الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة مع اللواء دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية، بروتوكول تعاون وشراكة في جميع المجالات".

ويهدف البروتوكول إحداث تكامل في الامكانيات المتاحة سواء البشرية او المادية خاصة في مجال الثروة السمكية والملاحة البحرية حيث توجد كلية الثروة السمكية والمصايد البحرية في الجهتين.

شارك في حفل التوقيع قيادات الأكاديمية وعمداء كليات جامعة العريش.
تكامل بين أكاديمية الصيد البحري بالإسكندرية وجامعة العريش.. صور
تكامل بين أكاديمية الصيد البحري بالإسكندرية وجامعة العريش.. صور
تكامل بين أكاديمية الصيد البحري بالإسكندرية وجامعة العريش.. صور
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