ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى رشوة مدير إدارة التخطيط بمترو الأنفاق

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدى - احمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مالك شركة للأنظمة المتكاملة ومحام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو"، لجلسة غدا 26 ديسمبر الجاري لحضور المحامين الأصليين عن المتهمين.

عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسيح فل.

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أن "هانى.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ اجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته .

واعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضى عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.
loading...

ترشيحاتنا

بأوامر الكاف.. حظر إعلامى على الجزائرى مهدى عبيد وسيكازوى

محمد عواد: الاهلي بطاقة عبور لمشاركتي كأساسي مع المنتخب

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن أولى صفقات الميركاتو الشتوى

أم تلقى بطفليها فى صندوق قمامة بمدينة نصر

سباق الموت في قطر.. لحظات صادمة لطفل يقتل أبا دهسًا

حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة

فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم

من بينها جزر سليمان والفاتيكان.. 10 بلدان من غير جيوش.. لماذا قررت هذه الدول عدم حاجتها للجيوش نهائيًا؟

إبراهيم سعيد عن محمد صلاح: سيبوه في حاله

المدير الفني للنجوم عن إصابة كينو: شعرت بالحزن بعد الهزيمة من بيراميدز

أزمة بين قطر وبريطانيا بسبب جريمة اغتصاب وحشية

فيديوجراف| جهاز كشف الكذب يفضح جريمة قتل أم وأطفالها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبان يتقاضيان راتبا شهريا لهذا السبب.. صور

بيضرب بألف لسان ولسان.. حكاية الأراجوز المصري من فن الحواديت لدخوله تراث يونسكو.. صور

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

فيديو

شاهد.. عقار جديد لعلاج السرطان يغير طرق العلاج بنسبة 100%
فيديوجراف | طبيب الموت .. كريستوفر دانتش
فضيحة.. قطر تستخدم منظمات غير حكومية للتجسس لصالح نظام تميم
صعيدية بمليون راجل.. صدى البلد يحاور مروة سائقة التروسيكل..والرئيس السيسي يكرمها
شاهد.. موجات تسونامي تهدد بزوال جزيرة وسكانها من الوجود

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟