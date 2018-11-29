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توك شو

مصطفى بكري لـ زوبع: أنت تكذب كما تتنفس

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:22 م
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أيمن نور، ومنصف المرزوقى، وتوكل كرمان، يزيفون الحقائق، ويروجون لأفكار جماعة الإخوان.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن حمدي زوبع، يطلق أكاذيب عندما قال إنه زار مع 30 نائبا، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وحصل كل شخص على ساعة في المقابلة.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الأمير محمد بن سلمان لم يلتق أحدا، متابعا أن «زوبع يكذب كما يتنفس، وأصبح الكذب عادة طبيعية لديهم».
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