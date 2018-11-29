معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو

كشف الإعلامى معتز الدمرداش أن حلقة اليوم من برنامج آخر النهار المذاعة على قناة النهار تعتبر الأخيرة له بالبرنامج.



وقام الدمرداش بعرض أبرز اللقطات و الضيوف فى أخر النهار خلال عام ماضى وقال معتز إنه يعمل بقناة النهار منذ عام ماضى، وأنه قام باستضافة مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والمهمة وأسر الشهداء.



وأشار معتز إلى أن برنامج آخر النهار فى أيد أمينة، وكشف أن البرنامج سيقدمه كل من الإعلاميين الكبيرين محمود سعد وتامر أمين.



وكشف معتز انه سيقوم بتقديم برنامج أسبوعي على قناة النهار بداية من أول عام 2019.



وأعلنت شبكة قنوات النهار برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تعاقدها مع الإعلامي الكبير تامر أمين، في ضوء الخطة البرامجية الجديدة لتقديم منتج إعلامي متميز.



وأوضحت القناة أن تامر أمين، سيقدم برنامج آخر النهار من يوم الاثنين لـ الخميس من كل أسبوع بينما يقدم الإعلامي الكبير محمود سعد حلقات برنامج آخر النهار (باب الخلق) من الجمعة للأحد.



وسيقدم الإعلامي معتز الدمرداش ، برنامجا جديدا اجتماعيا فنيا يذاع مرة أسبوعيا على شاشة النهار اعتبارا من الدورة الجديدة.