ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
البهى عمرو
كشف الإعلامى معتز الدمرداش أن حلقة اليوم من برنامج آخر النهار المذاعة على قناة النهار تعتبر الأخيرة له بالبرنامج.

وقام الدمرداش بعرض أبرز اللقطات و الضيوف فى أخر النهار خلال عام ماضى وقال معتز إنه يعمل بقناة النهار منذ عام ماضى، وأنه قام باستضافة مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والمهمة وأسر الشهداء.

وأشار معتز إلى أن برنامج آخر النهار فى أيد أمينة، وكشف أن البرنامج سيقدمه كل من الإعلاميين الكبيرين محمود سعد وتامر أمين.

وكشف معتز انه سيقوم بتقديم برنامج أسبوعي على قناة النهار بداية من أول عام 2019.

وأعلنت شبكة قنوات النهار برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تعاقدها مع الإعلامي الكبير تامر أمين، في ضوء الخطة البرامجية الجديدة لتقديم منتج إعلامي متميز.

وأوضحت القناة أن تامر أمين، سيقدم برنامج آخر النهار من يوم الاثنين لـ الخميس من كل أسبوع بينما يقدم الإعلامي الكبير محمود سعد حلقات برنامج آخر النهار (باب الخلق) من الجمعة للأحد.

وسيقدم الإعلامي معتز الدمرداش ، برنامجا جديدا اجتماعيا فنيا يذاع مرة أسبوعيا على شاشة النهار اعتبارا من الدورة الجديدة.
loading...

ترشيحاتنا

سباق الموت في قطر.. لحظات صادمة لطفل يقتل أبا دهسًا

اتحاد الكرة يمنح أندية الدورى الممتاز شرعية مذبحة يناير

أسباب إلغاء المركزي المصري آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج

لماذا لم يبح الشرع للمرأة الزواج من 4 مثل الرجل.. أمين الفتوى يجيب

جوليانا عواضة.. لبنانية أصبحت سيدة الأرجنتين الأولى

علماء أمريكيون يتوصلون لطريقة تعالج الصلع

ألف يوم تأنيب ضمير.. الهدية التي ذبحت الزوجة والأطفال.. صور

خالد الجندي: أشكو جميع شيوخ مصر إلى الله لهذا السبب.. فيديو

مدرب الأهلي المحتمل يصل ألمانيا ويجتمع بمحمود الخطيب

بشرى سارة للمصريين .. لهذا السبب تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة ..فيديو وصور

السيرة الذاتية لزعيم تنظيم القاعدة خليفة أسامة بن لادن.. فيديو

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وزير الشباب يبحث التعاون مع الوكالة الألمانية لمناهضة التحرش..صور

إطلالة جريئة لـ داليا البحيري علي السجادة الحمراء..صور

فيديو

إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو
معتز الدمرداش يودع آخر النهار بهذه الكلمات.. فيديو
فتاة التروسيكل تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي.. فيديو
وزير التعليم يوضح تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية
المصرى يتعادل مع إنبي 1/1 فى الشوط الأول .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟