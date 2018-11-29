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محافظات

إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:49 م
إزالة عقار مخالف
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس ..صور
عبد العزيز جمال
قاد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حملة لإزالة عقار مخالف بحي عين شمس برفقة اللواء ألبير ألفونس رئيس الحي، وقسم عين شمس وشرطة المرافق وذلك بشارع احمد عرابي.

وأكد رئيس حي عين شمس أن العقار مكون من 8 طوابق ، وتمت الإزالة لتعديه على أملاك الدولة.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة لن تتهاون مع مخالفات البناء أو أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، وأنها ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في جميع أحياء القاهرة دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة ترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية.

وأشار إلى أن هناك تعليمات صادرة لجميع رؤساء الأحياء بالمناطق الأربع بضرورة مواصلة التصدى بكل حسم للمخالفات المنتشرة بجميع صورها وخاصة التعديات والمخالفات البنائية، والحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وخاصة مخالفات البناء فى المهد دون انتظار لاستفحالها من خلال المتابعة المستمرة والمرور الدوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة الفورية تجاه تلك المخالفات وضد المخالفين بقطع المرافق عنها وتحرير محاضر وإحالتهم الى النيابة العامة منعاَ لعودتها مرة أخرى.


إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور
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إزالة عقار مخالف لتعديه على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

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