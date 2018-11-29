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فتاة التروسيكل: مبسوطة بمقابلة الرئيس السيسي لأنه علمني التحدي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت مروة العبد، سائقة التروسيكل التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إنها تعمل على التروسيكل منذ عامين، وتقوم بتوصيل الأطفال أو نقل بضاعة عليه، لافتة إلى أن الأهالي استغربوا من عملها، معقبة: "أنا بطنش والشغل مش عيب".

وأضافت مروة العبد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك شخصا التقط صورا لها ووضعها على الإنترنت، قائلة: "كان طلبي كله أني أشوف الرئيس والحمد لله مبسوطة إني شوفته، هو اللي علمنا الشغل والتحدي، وهو كرمني وأداني شقة"، لافتة إلى أنها توجهت للقاء الرئيس بصحبة والدها وخالها.

وتابعت، أن الرئيس السيسي أوصلها لباب العربية، وقال لها: "لو تزوجتى هعملك الفرح بتاعك، وهجهزك".
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