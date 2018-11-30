ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جوتيريس: نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
أنطونيو جوتيريس،
أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
احتفلت الأمم المتحدة، أمس الخميس، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم عام 1947.

ويكتسب احتفال هذا العام أهمية خاصة كونه يصادف ذكرى مرور 50 عامًا على حرب عام 1967،والتي أفضت إلى احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وفي رسالة أصدرها بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو أنطونيو جوتيريس: "يقام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت يشهد مزيدا من الاضطراب والقلاقل والمعاناة الشديدة..ويواجه الكفاح الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل تقرير المصير والاستقلال وحياة كريمة عقبات عديدة، منها: استمرار الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، والعنف المستمر والتحريض، واستمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، والغموض الشديد بشأن عملية السلام، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما في غزة".

وأضاف: "توفر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) خدمات لا غنى عنها وتحتاج إلى دعمنا الكامل".

وتابع: "إنني أحث إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى التي لها نفوذ على الوفاء بوعد حل الدولتين واستعادة جدواه على أساس قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف بها وتكون القدس عاصمة لكليهما".

وختم رسالته: "نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل من السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وفي مثل هذا اليوم من عام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي عرف لاحقًا باسم قرار التقسيم، وقد نص على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية فلسطينية"، مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين اللتين نص القرار على إنشائهما، لم تظهر إلى الوجود إلا الدولة اليهودية وهي إسرائيل، بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبرًا على ورق لعدة عقود.

واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويًا بأنشطة شتى احتفالًا بالمناسبة، وتشمل هذه الأنشطة إصدار رسائل خاصة تضامنًا مع شعبنا، وتنظيم وعقد اجتماعات، وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية خاصة بالقضية والحقوق الفلسطينية.

ويشكّل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتذكير العالم أجمع بالمآسي والظلم الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني، من قتل وتهجير وسلب للحقوق: حقه في تقرير المصير، والاستقلال والسيادة، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها.
loading...

ترشيحاتنا

مجموعة قانونية ساعدت تحقيقا أمريكيا تقول إن الروهينجا ضحايا إبادة جماعية

السفير الفلسطيني يستقبل فريق جامعة الأزهر لكرة القدم.. صور

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

السيسي أب لكل المصريين.. بعد الحاجة صيصة وفتاة التروسيكل الرئيس يكرم مروة حفيدة الفراعنة فى الاتحادية ويؤكد: نموذج مشرف لكل الشباب

حكم التهديد بالطلاق

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بفستانها في ختام القاهرة السينمائي

وصلات سب وشتيمة بين الفنانين ومتابعيهم على انستجرام.. أحمد فهمي الأكثر عنفا على منتقدي خطيبته.. مصطفى خاطر يرد على متابعة بالتفاهة.. وخالد سليم يدخل في وصلة ردح بسبب حواجب زوجته

اليوم..الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادًا لبتروجيت

سرقة منزل مهاجم باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقه ضد ليفربول

جوتيريس: نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

صحيفة: ألمانيا تحقق فيما إذا كان هناك سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل

حسام عبد الغفار: المرحلة الأولى من 100 مليون صحة حققت أكثر من المستهدف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

الأهلي يبدأ تنفيذ خطة يناير يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
حسام عبد الغفار: المرحلة الأولى من 100 مليون صحة حققت أكثر من المستهدف
لميس سلامة: الاتحادية أصبح بيتا لكل المصريين.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
Google Earth يرصد كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟