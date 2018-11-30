علي ماهر يكشف سبب قبوله عرض إنبي

‎أبدى علي ماهر المدير الفني الجديد لإنبى سعادته بعد توليه المسئولية الفنية للفريق البترولي لمدة موسم ونصف، خلفًا لخالد متولي الذي تقدم باستقالته أمس الخميس عقب الخسارة من المصري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري العام.



وكشف ماهر عن أنه وافق على عرض نادي إنبي عن العديد من العروض الأخرى، بسبب الطريقة الاحترافية التي يتمتع بها النادي في تعاملاته، فضلًا عن التخطيط الإداري المدروس من قبل الإدارة للنهوض بمستوى الفريق.



واعترف مدرب إنبي الجديد بصعوبة المسئولية، خاصة أن الفريق يحتل مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري، مشددًا في الوقت ذاته على امتلاكه لعناصر مميزة قادرة على إعادة الفريق البترولي لمكانته الطبيعية.



ووجه علي ماهر الشكر لخالد متولي المدير الفني السابق، مؤكدًا أنه بذل مجهودا كبيرا لكنه لم يحالفه الحظ والتوفيق.



واختتم علي ماهر تصريحاته بالإعلان عن وجود حظر إعلامي على الفريق خلال الفترة الحالية، في إطار فرض حالة من التركيز على الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين مركزه في جدول ترتيب المسابقة.